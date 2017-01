Klar for ekstremritt på Geilo

Tjukksykkelrittet Fat Viking, der lang løype på 15 mil også fungerer som kvalifiseringsritt til Iditarod Trail Invitational i Alaska, stenger online påmelding torsdag kveld.

Det er så langt drøyt 30 påmeldte til rittet, og de aller fleste stiller i lang løype. Totalt er det 13 nasjoner representert blant deltakerne, med Finland og Norge som største nasjoner, hver med fem deltakere.

Fra Norge stiller Sverre André Muldsvor og Mari Bønes på lang distanse, Terje Skifte på mellomdistanse, samt Ingrid og Erik Tollerud på kort distanse. Totalt er det fire ryttere på 60km mellomdistanse og to ryttere på 30km kort distanse. Resten kjører lang løype på 15 mil.

Videre er det påmeldt ryttere fra Nederland, Slovakia, Storbritannia, Sverige, Danmark, USA, Spania, Tyskland, Italia, Canada og Polen til rittet.

Les også: Slik blir fatbikeåret 2017

To kvalifiseringsmuligheter på Geilo

Potensielle Iditarod-ryttere må kvalifisere seg via godkjente ritt. Iditarod-arrangøren forlanger at kvalifiseringsritt må være minst 150km, det må kjøres på snø og i løyper (ikke på vei), og deltakerne skal være mest mulig selvhjulpne underveis.

Til nå har det finske fatbikerittet Rovaniemi 150km vært eneste kvalifiseringsritt i Europa, men denne helga kjøres altså Fat Viking på Geilo med 150 tøffe kilometer i høyfjellsterreng. Initiativtaker til rittet, Nina Gässler, lover at rittet skal bli et Iditarod-verdig kvalifiseringsritt.

– Det blir en tøff utfordring. Over 80 prosent av løypa over tregrensen og veldig værutsatt, og det er mye klatring. Jeg regner med at man må trille sykkelen en del, både i motbakker og på steder der løypa har blåst igjen, sier Gässler.

Vintercamp på Geilo

I tillegg til kvalifiseringsrittene, kan man kvalifisere ved å delta på vintertreningscamper i regi av Iditarod Trail Invitational arrangørene Bill og Kathi Merchant. Flere av helgas Fat Viking rittdeltakere er også med på vintersykkelsamlingen som startet på Geilo på mandag denne uka og varer til fredag.

Geilosamlingen er første gang Iditarod Trail Invitational arrangerer en slik samling utenfor Nord-Amerika.

Les også: Ekstrem fatbikecamp på Geilo

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen.

Fra vintersamlingen på Geilo. Foto: Nina Gässler