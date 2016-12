Nesbyen får Enduro World Series kvalik

Det er første gang Norge arrangerer et offisielt kvalifiseringsritt til verdenscupen i enduro, og Ove Grøndal og Knut Lønnqvist, som er ildsjelene bak det veletablerte endurorittet gleder seg.

– At vi får offisiell status som Enduro World Series-kvalifiseringsritt betyr jo mer oppmerksomhet, kanskje flere deltakere, og at vi må heve lista et hakk til. Vi vil jo stadig jobbe for å forbedre oss, sier Grøndal.

Nesbyen Enduro blir offisiell kvalifisering til Enduro World Series 2017. Her er Petter Fagerhaug i aksjon under årets utgave. Foto: Kristoffer Kippernes

Mer formelt med tidtaking

EWS har strengere krav til tidtaking enn det 80/20-serien har hatt, men utover det har ikke Grøndal fått mange føringer fra den internasjonale organisasjonen.

– Formatet står vi rimelig fritt på, men tidtaking må være på stell. Ellers blir det å gjennomføre et bra ritt på alle måter, sier han.

Grøndal understreker at det er mange detaljer som skal på plass før ritthelga 20.-21. mai. Antall dager og etapper er ikke bestemt ennå, og det er en del rundt logistikk og gjennomføring som fortsatt må planlegges.

Zakarias Blom Johansen, som i høst ble Norges første enduroproff, vant Nesbyen Enduroo 2016. Foto: Kristoffer Kippernes

Et steg på veien til norsk runde i EWS

Grøndal og Lønnqvist har tenkt på en norsk EWS-runde i over et år. Etter studieturen til EWS-runden i Finale Ligure i Italia første helga i oktober, fikk de vann på mølla.

– Norge blir sett på som litt eksotisk i utlandet. Vi mener Nesbyen bør være et aktuelt sted. Her er det god variasjon på stiene, med alt fra høy fart og flyt til teknisk knot. Vi har både korte løyper, men også mulighet til flere lange nedkjøringer. Det finnes mange stier på et kompakt og oversiktlig område, sier Grøndal.

– Selv om alt går på skinner kan skinnegangen være lang. Jeg tenker at 2018 kan være en mulighet. Det er vel mer en ønskedrøm, men man vet aldri, sier han, og legger til at å arrangere et offisielt kvalifiseringsritt for EWS er et viktig steg på veien mot en fullblods EWS-runde.

Ove Grøndal på vei ned sjuende etappe i Enduro World Series-runden i Finale Ligure i Italia første helga i oktober. Dette var også en studietur for ildsjelen bak Nesbyen Enduro som nå får status som EWS-kvalifiseringsritt. Foto: Ingeborg Scheve

Ett av 16 ritt i Europa

Nesbyen Enduro er ett av 41 slike kvalifiseringsritt på verdensbasis, og under halvparten av kvalifiseringsrittene arrangeres i Europa.

USA er det landet med flest kvalifiseringsritt. Der kjøres det 11 kvalifiseringsritt i løpet av sesongen 2017. Foruten Nesbyen Enduro arrangeres det 15 kvalifiseringsritt i Europa. Storbritannia med tre ritt som er det landet med flest kvalifiseringsritt.

Regelverket til Enduro World Series krever at ryttere må være medlem av EMBA for å kunne få ranking poeng i EWS Qualifier Series. Det er også krav om at rytterne må være innmeldt i EMBA i forkant av rittet de ønsker å samle poeng fra. Poeng kan ikke deles ut i etterkant av konkurranser. Medlemskap i EMBA for 2017 er tilgjengelig fra januar 2017, når påmeldingen til rittene i 2017-sesongen åpner.

