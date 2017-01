Hemsedal rendyrker beintøff-konseptet

Endurorittet i Hemsedal ble arrangert før første gang i høst, og erfaringene er at det levet opp til navnet: Hardbarka.

– Det skal være prestisje i å fullføre Hardbarka Enduro, sier rittleder Jonas Olsson.

Slik gikk første utgave av Hardbarka Enduro: Carlson og Lindell vant Hardbarka

Det er OK å bryte

– Dette er vårt konsept. Samtidig er det viktig at folk vet at det er OK å bryte om du blir sliten. Men vi fikk kanskje ikke kommunisert det godt nok. Folk skal skjønne hva de er de har meldt seg på, sier Olsson.

– Syklingen i seg selv er ikke så ille. Vi har fine løyper og god merking. Men det er slitsomt å holde på fra ni om morgenen til etter klokka ti om kvelden. Du skal kjøre hele dagen, komme inn og få litt middag og så skal du omstille deg og dra ut igjen på nattetappen. Det er tøft både fysisk og mentalt å gå på en ny etappe når du egentlig føler at du har fått nok. Men dette er vår nisje. Det skal være prestisje å ta seg rundt Hardbarka Enduro, sier han.

Hardbarka Enduro kostet, og etter mørkets frambrudd ventet enda mer. Foto: Anna Fehrm

Mer av alt i 2017

Arrangøren holder på nattetappen i 2017 og bygger videre på beintøff-konseptet til årets utgave, som går 30. september.

– Nattetappen har kommet for å bli. Vi prøver å få til flere høydemeter på fartsetappene, og enda litt tøffere innspurt på etappene som har mål nede ved Lodgen, sier Steinar Willassen, i arrangementskomiteen.

Inspirasjon til rittkonseptet har de hentet blant annet fra svenske enduroritt i motorsport, og fra RedBull Romaniacs med konkurransehinder og chicken-lines.

Elias Høyberg (12) var Hardbarkas yngste og tøff som en negl. Foto: Anna Fehrm